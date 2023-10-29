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Uzmanlara göre Ripple XRP 6 doları aşabilir

Uzmanlara göre Ripple XRP 6 doları aşabilir

XRP, %20’lik bir artış kaydederek Chainlink ve Solana gibi rakiplerini geride bıraktı ve 2,38 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

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XRP, %20’lik bir artış kaydederek Chainlink ve Solana gibi rakiplerini geride bıraktı ve 2,38 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Ripple CEO’suna yönelik ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kararının ardından, XRP’nin değerinde gözle görülür bir yükseliş yaşandı ve bu durum, boğa piyasasının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Piyasa uzmanlarının tahminlerine göre XRP 1 dolarlık seviyeyi geçebilir Son haftalarda kripto para piyasasında dikkat çekici hareketlerin yaşandığı bir dönemde, XRP öne çıkan bir performans sergiledi. Dijital varlık, %20 oranında değer kazanarak Chainlink ve Solana gibi önemli altcoin’leri geride bıraktı. Bu yükseliş, Ripple Labs’ın Uphold ile kurduğu stratejik likidite ortaklığının etkisiyle ivme kazandı.

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