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Yanlış ayakkabı çocuğun ayak sağlığını bozabilir

Yanlış ayakkabı çocuğun ayak sağlığını bozabilir

Aynı ayakkabıyı üst üste giymek ayak sağılığını tehdit ediyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Selim Muğrabi, okul çağındaki çocukların aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymemesi gerektiğini belirtti.

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Öğrencilerin çok uzun saatlerini aynı ayakkabıyle geçirdiklerini ve üst üste aynı ayakkabıyı giydiklerinde ayak sorunları ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Muğrabi şunları söyledi: "Okula giden çocuğun minimum 2 tane ayakkabısı olması gerekiyor. Çünkü ayakkabının üst üste giyilmesi doğru değil.

Üst üste ayakkabı giyme, ayakta havasızlığa, o da ayakkabının içinde oluşan bakteri ve mantarı enfeksiyonların sayısının çoğalmasına yol açar ve ayakkabı içinde ayak şiştiği için aynı ayakkabı giyildiğinde, ayakkabı şeklini kaybeder. Şekli bozulan ayakkabı ile beraber ayağın içinde durmasını destekleyen nokta da bozulur. Bu da çeşitli ayak sorunlarına yol açar."

Topuk desteği olan ayakkabı seçin

Çocuğunu giydiği ayakkabının yerle birebir temas etmemesi gerektiğini, topuk desteğinin şart olduğunu söyleyen Op. Dr. Muğrabi, "Klasik olarak 5 santim veya 2,5 cm topuk olması gerekir. Bu yükseklik içinde bir desteğin de olması şart. Desteğin yuvarlak ve geniş olması ideal. İç destek çocuğun sağa sola dönmesini engellemek için, ayağının altındaki topuk yüksekliği yaylanmayı sağlamak için gerekli. Ön taraftaki genişlikte ayak parmaklarının şekilsel probleme yol açmayacak biçimde olmalı" dedi.

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