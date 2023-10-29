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Tartışma kanlı bitti! Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlığında bir kişi bıçaklandı

Tartışma kanlı bitti! Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlığında bir kişi bıçaklandı

Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlığı bu kez Kuşadası'nda yaşandı. Kira bedeli nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönünce, ev sahibi Adem A., kiracısı Engin M.'yi bıçakladı. Yaralı kiracı hastaneye kaldırılırken, kaçan ev sahibi bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında kira bedeli nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. Kiracısını sokak ortasında bıçakladıktan sonra kaçan ev sahibi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 20.00 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kiracı Engin M. ile ev sahibi Adem A. arasında kira bedeli nedeniyle tartışma yaşandı.

Bu sırada Adem A., cebinden çıkardığı bıçakla, kiracısı Engin M.'yi kalçasından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Engin M. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Adem A. olay yerinden kaçtı. Polis, kısa süre sonra ev sahibini yakalayarak gözaltına aldı.

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