Hepsiburada, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki hedeflerini açıkladı

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, "Kurulduğumuz günden bugüne ticaretin dijitalleşmesi vizyonu ile teknolojinin yıkıcı değil, yapıcı gücüne odaklanıyor, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz" dedi. Hepsiburada, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için ticari ve teknolojik hedeflerini açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da Türkiye'yi teknoloji, ticaret ve e-ihracatla büyütmeye, kadın girişimciliğini, çocukları ve gençleri desteklemeye söz veriyor.

Kurulduğu 2000'den itibaren Türkiye'de e-ticaret ekosistemini geliştiren, pazaryeri modeli ile yüz binlerce esnafı, KOBİ'yi ve aile işletmesini dijitalde büyüten Hepsiburada, bugüne dek 400 bin işletmenin dijitalleşmesine liderlik ederek 5 milyon kişinin de geçimine katkı sağladı.

HepsiJET, Hepsipay, HepsiAd gibi inovatif girişimleriyle Türkiye'nin onbinlerce markasını büyümesine ticari, teknolojik ve lojistik gücüyle katkı sunan Hepsiburada 2021'de Türkiye'nin Nasdaq'ta işlem gören ilk ve tek şirketi olarak Türk bayrağını global arenada dalgalandırmaya başladı.

Ürettiği yerli yazılım ve teknolojilerle Türkiye'nin dijital bağımsızlığı için çalışan Hepsiburada, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta eşit haklara sahip olması için de önemli projelere imza attı. - 'E-ihracat ile bayrağımızı tüm dünyada dalgalandıracağız' Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin şunları kaydetti: 'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde büyük bir bağımsızlık mücadelesinin ardından bir milletin Cumhuriyet ile yeniden doğuşunun 100. yılını kutlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz.

Bugün bir teknoloji şirketi olarak ülkemizin yerli teknolojilerini geliştirebiliyorsak, kadın girişimciliğini destekleyip kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olabiliyorsak, bir kadın tarafından kurulup yönetilen bir şirket olarak ülkemizin bayrağını Nasdaq dünya teknoloji borsasında ve küresel alanda dalgalandırabiliyorsak, bu Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in değerleri sayesindedir.

Kurulduğumuz günden bugüne ticaretin dijitalleşmesi vizyonu ile teknolojinin yıkıcı değil, yapıcı gücüne odaklanıyor, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz.