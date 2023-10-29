BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  GÜNCEL

İş Bankası, Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu dünyaya taşıdı

İş Bankası, Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu dünyaya taşıdı

Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında kutlamalara devam ediyor.

Abone ol

İş Bankası, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında yurt dışında birçok şehir meydanında reklam vererek coşkuyu ülke sınırlarının dışına taşıdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında kutlamalara devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına yılın başında müzelerinde ziyaretçilerle buluşturduğu 'Yaşasın Cumhuriyet' sergisiyle başlayan uluslararası 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' konferansı, İstanbul Maratonu sponsorluğu ve 29 Ekim'de açılışını yaptığı Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ile sürdüren banka, 100. yıl coşkusunu yurt dışına da taşıyor.

İş Bankası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923'te çektiği bir telgrafla tüm dünyaya Cumhuriyet'i ilan edişinden aldığı ilhamla dünyanın önemli başkentlerindeki büyük meydanlarda Cumhuriyet'in 100. yaşını kutlayan çalışmalar gerçekleştirildi. Banka tarafından Londra, Berlin, Bükreş, Delhi, Milano gibi şehirlerde yürütülen çalışmalarında, şehir meydanlarına İş Bankası imzasıyla 'Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923'te dünyaya Cumhuriyetimizi ilan etti. Biz de aynı heyecan ve coşkuyla Cumhuriyetimizin 100. yaşını tüm dünyaya ilan ediyoruz.' yazıldı.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
İyon Denizi'nde korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu
İyon Denizi'nde korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu
Avustralya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Avustralya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
11 ülkeyi geçti, 3 bin 500 kilometre pedal çevirdi!
11 ülkeyi geçti, 3 bin 500 kilometre pedal çevirdi!
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel site
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel site
NATO, Cumhuriyetin 100. yılını böyle kutladı! 'Siz de bize katılın...'
NATO, Cumhuriyetin 100. yılını böyle kutladı! 'Siz de bize katılın...'
Kütahya'nın antika pazarı koleksiyonlarını sergiye açtı
Kütahya'nın antika pazarı koleksiyonlarını sergiye açtı
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefatının üzerinden 3 yıl geçti
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefatının üzerinden 3 yıl geçti
Samsun'da Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarında Pinhani rüzgarı
Samsun'da Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarında Pinhani rüzgarı
Güneşli havayı fırsat bilenler kendini denize attı!
Güneşli havayı fırsat bilenler kendini denize attı!
Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'in ardından tebrikleri kabul etti
Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'in ardından tebrikleri kabul etti
Dünya liderlerinden 'Cumhuriyet Bayramı' mesajları
Dünya liderlerinden 'Cumhuriyet Bayramı' mesajları
Beşiktaşlı Aboubakar, hastaneye yatırıldı! Geceyi hastanede geçirdi!
Beşiktaşlı Aboubakar, hastaneye yatırıldı! Geceyi hastanede geçirdi!