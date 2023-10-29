Avustralya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi. Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi.Abone ol
Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi. Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi.
Özgürlük sloganları atıldı
Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi. Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi. Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi. Avustralya polisi ve atlı polis birlikleri caddelerde güvenlik önlemi aldı.
Filistin'e destek gösterisi yapıldı
Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi. Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi. Avustralya polisi ve atlı polis birlikleri caddelerde güvenlik önlemi aldı.
Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi. Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi. Avustralya polisi ve atlı polis birlikleri caddelerde güvenlik önlemi aldı. Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi.
Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi. Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi. Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi.
Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi. Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi. Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi. Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi.