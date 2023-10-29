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Avustralya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Avustralya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi. Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi.

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Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi. Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi.

Özgürlük sloganları atıldı

Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi. Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi. Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi. Avustralya polisi ve atlı polis birlikleri caddelerde güvenlik önlemi aldı.

Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi. Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi. Avustralya polisi ve atlı polis birlikleri caddelerde güvenlik önlemi aldı.

Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi. Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi. Avustralya polisi ve atlı polis birlikleri caddelerde güvenlik önlemi aldı. Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi.

Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi. Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi. Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi.

Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi. Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi. Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi. Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi.

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