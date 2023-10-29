Dünya liderlerinden 'Cumhuriyet Bayramı' mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Dünya liderleri de Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çok sayıda mesaj paylaştı.

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Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü coşkuyla kutlanmaya devam ederken birçok devlet liderinden kutlama mesajları geldi.

İngiltere Kralı 3. Charles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Kral Charles'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta, "Ülkenizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan bu özel günde, ekselanslarınıza ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadesi yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu. Türk bayrağının olduğu fotoğrafla yapılan paylaşımla kutladı, "Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü, "Türkiye, 100 yıl önce olduğu gibi geleneklere ve korunan değerlere bağlılığını dünyaya gösteriyor, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunuyor." mesajıyla kutladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir." dedi.

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle kardeş Türkiye halkına en içten tebriklerini sunduğunu belirtti. Başbakan Kakar, mesajında, "Pakistan hükümeti ve halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle kardeş Türkiye halkına en içten tebriklerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Tüm Türkiye halkına en içten refah dileklerimizi sunarız. İkili işbirliğini ve NATO ortaklığını güçlendirmeye devam edelim." dedi.

Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, "Cumhuriyet'in ilanının yüzüncü yıl dönümünde müttefikimiz Türkiye'ye en içten selam ve iyi dileklerimizi iletiyoruz. İkili ilişkilerimizin daha da ilerletilmesi ve güçlendirilmesini dört gözle bekliyoruz." mesajını paylaştı.

Estonya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından da İngilizce ve Türkçe olarak "Bağımsızlığının 100. yılında Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz." paylaşımında bulunuldu.