BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  SPOR

Sivasspor'da Türkiye Kupası hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Türkiye Kupası hazırlıkları başladı

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor maçında 90 dakika oynayan futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor, antrenmanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün Sivas'a dönerek maçın hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

EMS Yapı Sivasspor ile Artvin Hopaspor, 2 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek!
Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek!
İş insanı Osman Nuri Bakırcı'dan İsrail'e kınama mesajı
İş insanı Osman Nuri Bakırcı'dan İsrail'e kınama mesajı
Somali, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı
Somali, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı
Peugeot Türkiye 2023 yıl sonu hedefini büyüttü!
Peugeot Türkiye 2023 yıl sonu hedefini büyüttü!
Baltık ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı
Baltık ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı
İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı!
İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı!
İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki iki kazada 5 kişi yaralandı!
İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki iki kazada 5 kişi yaralandı!
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğrencilerle Birinci Meclis'i ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğrencilerle Birinci Meclis'i ziyaret etti
F1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in!
F1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in!
"TRT'de 100. Yıl" programında 100. yıl özel projeleri konuşulacak
"TRT'de 100. Yıl" programında 100. yıl özel projeleri konuşulacak
Bakan Uraloğlu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 2,5 milyar araç geçti
Bakan Uraloğlu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 2,5 milyar araç geçti
Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü
Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü