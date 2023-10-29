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Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek!

Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konutun teslim edilmesi bekleniyor.

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, depremin hemen ardından TOKİ'nin deprem bölgesine kalıcı konutların inşasına başladığını söyledi.

Depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında il genelinde 59 bin bağımsız bölümün yeniden yapılmasına karar verildiğini ifade eden Çeber, "Bunların 29 bini konut, 12 bini köy evi, 17 bin civarı da ahır, iş yeri gibi değişik nitelikte bağımsız bölümler. Bunlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Hak sahipliği süreci hemen hemen tamamlanmak üzere ama bir taraftan da kalıcı konut inşaatları hızla yükseliyor." dedi.

İl genelinde ilk etapta tespiti tamamlanan ve planlaması yapılan 25 bin civarında kalıcı konut inşaatının devam ettiğini söyleyen Çeber, şunları kaydetti:

"Yıl sonu itibarıyla 9 bin 700 civarında konutumuz ve 650 civarında da köy evini teslim etmiş olacağız. Tabii bunlar parça parça teslim edilecek. Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız bugünler içerisinde ilk etaplar bitiyor. Bunların sadece teslimine ilişkin prosedürleri devam ediyor. Bin civarında konutumuz şu anda teslim aşamasında, prosedürleri tamamlandığı an teslim edilecek. Zaten bu yıl itibarıyla deprem bölgemizin tamamında 42 bin civarında konut teslim edilmiş olacak ki bunun neredeyse dörtte birini Gaziantep'te teslim etmiş olacağız. Ondan sonra da ocak, şubat, mart... Her ayın sonunda ciddi miktardaki konutumuzu teslim edeceğiz."

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