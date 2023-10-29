BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  GÜNCEL

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğrencilerle Birinci Meclis'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğrencilerle Birinci Meclis'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımızın Cumhuriyet felsefesine, Cumhuriyet ruhuna, bağımsızlığa sahip çıkmaları, gelecek kuşaklara bunları aksettirmeleri çok önemli." dedi.

Abone ol

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'e ziyarette bulunan Bakan Tekin ve beraberindeki öğrenciler, Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi. Ziyarette, Kurtuluş Savaşı Müze Sorumlusu Fatma Hicret Un, öğrencilere müze hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Bakan Tekin, bu yılki 29 Ekim'in hem bir bayram hem de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü olması dolayısıyla ayrı bir öneminin bulunduğunu, bu günün en anlamlı etkinliklerinden biri olarak ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle tüm önemli kararların alındığı Birinci Meclis'i ziyaret ettiklerini söyledi.

Çocukların okullarda teorik olarak öğrendikleri Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in ilanı gibi konuları, Birinci Meclis'te de öğrendiklerini ve çok ilgi duyduklarını aktaran Tekin, şöyle konuştu: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem öğretimle ilgileniyoruz hem de bir taraftan eğitim bizim asıl işlevimiz. Dolayısıyla çocuklarımızın Cumhuriyet felsefesine, Cumhuriyet ruhuna, bağımsızlığa sahip çıkmaları, gelecek kuşaklara bunları aksettirmeleri bizim için çok önemli.

Bizler Cumhuriyet Bayramı'nı bu misyonla değerlendirmeye çaba sarf ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanı, sadece bir hükümet sistemi değişikliği değil, Cumhuriyet'in ilanı, aynı zamanda bu coğrafyada, bu coğrafyanın üzerinde müstevli emelleri olan emperyal güçlerin hepsinin yenilgisinin tescil edildiği bir gün. Bizler 29 Ekim'i böyle algılıyoruz. Bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığının tescillendiği gün.

Bu açıdan kendi geleneğimiz açısından bir bayram, bayramın da çok ötesinde korunması gereken bir değer, çocuklarımıza da bizler gibi ataları gibi bu ülkeye, bağımsızlığımıza, devletimize, milletimize sahip çıkmaları için öğretmeye çalışıyoruz." Bakan Tekin, milletin, çocukların, öğretmenlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve "Nice yüzyıllara. Önümüzdeki yüzyılların, Türkiye'nin bütün dünyadaki zulümlere karşı dünyadaki emperyal otoritelere karşı tek başına mücadele ettiği ve başarılı olduğu bir Türkiye Yüzyılı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
F1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in!
F1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in!
"TRT'de 100. Yıl" programında 100. yıl özel projeleri konuşulacak
"TRT'de 100. Yıl" programında 100. yıl özel projeleri konuşulacak
Bakan Uraloğlu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 2,5 milyar araç geçti
Bakan Uraloğlu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 2,5 milyar araç geçti
Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü
Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü
Dünyaca ünlü Bitlis karakovan balının hasadına başlandı
Dünyaca ünlü Bitlis karakovan balının hasadına başlandı
Demir takviyesi, portakal suyuyla daha etkili
Demir takviyesi, portakal suyuyla daha etkili
Gözleri kanatan virüs tespit edildi, salgın korkusu başladı
Gözleri kanatan virüs tespit edildi, salgın korkusu başladı
İngiltere Kralı 3. Charles Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı
İngiltere Kralı 3. Charles Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı
Hamas'tan kritik rehine açıklaması geldi
Hamas'tan kritik rehine açıklaması geldi
Türkiye Golf Federasyonu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası sona erdi
Türkiye Golf Federasyonu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası sona erdi
Ünlü sanatçı Harun Tekin'den duygulandıran 100. yıl paylaşımı
Ünlü sanatçı Harun Tekin'den duygulandıran 100. yıl paylaşımı
Lufthansa 15 bin euro maaşla 2 bin pilot alacak
Lufthansa 15 bin euro maaşla 2 bin pilot alacak