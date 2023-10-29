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Gözleri kanatan virüs tespit edildi, salgın korkusu başladı

Gözleri kanatan virüs tespit edildi, salgın korkusu başladı

Her 10 kişiden 4'ünü öldüren bir virüs türü tespit edildi.

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Fransa tarihinde korkunç bir ilk yaşandı… Ülkede ilk kez “göz kanatan” virüs tespit edildi. Fransız yetkililer İspanya sınırında yapılan testler sonucunda virüsün tespit edildiğini duyurdu. Virüsün bulaştığı her 10 kişiden 4’ünün ölümüne sebep olan hastalığın detayları da paylaşıldı. Ebola virüsünün akrabası olduğu bilinen virüsün Afrika, Orta Doğu, Asya ve Balkanlarda görüldüğü de aktarıldı.

Kırım Kongo kanamalı virüsünü taşıyan kenelerden hastalığın bulaştığı kaydedildi. Uzmanlar küresel ısınma ile birlikte bu kenenin Kuzey Avrupa’ya da yayılabileceğini belirtti. Ebola’ya benzer belirtiler gösteren hastalıkta kas ağrısı, boğaz ağrısı ve kusma öne çıkıyor. Öte yandan burun ve gözde kanamalar da meydana gelebiliyor.

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