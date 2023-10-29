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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yapay zeka endişesini açıkladı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yapay zeka endişesini açıkladı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zekanın kimyasal ve biyolojik silah yapımını kolaylaştırabileceğini söyledi.

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zekanın kimyasal ve biyolojik silah yapımını kolaylaştırabileceği uyarısında bulundu. Sunak, en kötü senaryoda, toplumun yapay zeka üzerindeki tüm kontrolünü kaybedebileceğini ve bunun da yapay zekanın kapatılmasını engelleyebileceğini söyledi.

Sunak, yapay zeka ve gelişen teknolojiler konuşmasında normal bir bilgisayardan binlerce kat daha hızlı bir süper bilgisayara yaklaşık 1 milyar sterlin yatırım yapıldığını açıkladı. 

Rishi Sunak, İngiltere'de dünyanın ilk yapay zeka güvenlik enstitüsünü kuracağını da duyurdu. Sunak "Dünyanın yapay zeka güvenliği konusundaki bilgisini geliştirecek ve yeni yapay zeka türlerini dikkatle inceleyecek, değerlendirecek ve test edecek, böylece her yeni modelin neler yapabileceğini anlayacak, önyargı ve yanlış bilgilendirme gibi sosyal zararlardan en uç risklere kadar tüm riskleri araştıracağız." dedi.​

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