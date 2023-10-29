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ABD'de şüpheli uçak alarmı! Başkan Biden'ın evine yaklaştı!

ABD'de şüpheli uçak alarmı! Başkan Biden'ın evine yaklaştı!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletinde bulunan evinin çevresindeki "sınırlandırılmış hava sahasına" bir sivil uçağın girdiği ve uçağın daha sonra yakınlardaki bir havalimanına indiği bildirildi.

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ABD'de başkanı ve ailesini korumakla görevli Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın Delaware'deki evi yakınındaki "sınırlandırılmış hava sahasına" bir sivil uçağın girdiğini belirtti.

Önlem amaçlı olarak uçağa, F-16 savaş uçağı ve bir MH-65 helikopter ile önleme yapıldığını aktaran Guglielmi, uçağın güvenli bir şekilde yakınlardaki havalimanına indiğini ifade etti.

Guglielmi, konuya ilişkin olarak ilgili makamlarla bir soruşturma yürüttüklerini kaydetti.

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