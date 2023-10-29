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Kılıçdaroğlu'ndan Gazze açıklaması: Akan kanların durması lazım

Kılıçdaroğlu'ndan Gazze açıklaması: Akan kanların durması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 haftadır devam eden İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin konuştu.

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Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nin Batıkent Batı Mahallesi'nde 60 dönüm üzerinde yaptırdığı "100. Yıl Parkı" ve "100. yıl Anıtı"nın açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in 100. yılının tarihteki önemine işaret ederek şunları söyledi: "Milli Kurtuluş Savaşı'nı verip Cumhuriyet'i kurduktan sonra bütün mazlum milletlere örnek olduk.

Biz, Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra işgal altında olan pek çok ülke onlar da milli kurtuluş savaşını verdiler, bizi örnek aldılar. Biz Cumhuriyet'i kurduk, onlar da Cumhuriyeti inşa ettiler. Biz demokrasimizi geliştirmeye çalıştık, onlar da demokrasilerini geliştirmeye çalıştılar.

Ortadoğu'da barışın sağlanması lazım

Yani Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde bütün mazlum milletlere örnek olan bir karakteri vardır. Ama Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermek yetmiyor. Bağımsız bir devlet olarak başka ülkelere el avuç açmayan bir Türkiye inşa etmek gerekiyor. Ayakkabı dahi üretemeyen, bez bile üretemeyen bir Türkiye'den, devasa görkemli, bağımsız bir Türkiye'yi inşa ettiler." İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Çocukların, yaşlıların öldürülmesi, kadınların öldürülmesi asla ve asla doğru değil ve bu bir cinayettir. Ve bu cinayet üzülerek ifade edeyim, bütün dünyanın gözleri önünde yapılıyor. Akan kanların bir an önce durması lazım. Ortadoğu'da barışın yeniden sağlanması lazım." dedi.

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