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Hadise'den Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlık

Hadise'den Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlık

Cumhuriyetin 100. yılında konser verecek olan Hadise, sahnesi için Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafetini tasarlattı.d

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Başarılı şarkıcı Hadise, Cumhuriyetin 100. yılını sahnede kutlayacak. Günlerdir konseri için hazırlık yapan şarkıcı, konserde giymek için Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği 2 kıyafetini diktirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafetini konserinde giymek için tasarlatan Hadise, hazırlık aşamasında çekilen bir videosunu 14,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak şu notu düştü: "Cumhuriyetimizin 100. yılı için 29 Ekim'de vereceğim konserde hayatımın her anında ve alanında örnek aldığım büyük önderimiz Atatürk'ün en beğendiğim iki kıyafetinin aynısını giymek istedim!"

"Bu fikri tasarımıyla hayata geçiren sevgili Nihan Peker ve ekibine, Şerife Yılmaz ve Elmas Doğru'ya, fikir aşamasından, son aşamasına kadar emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Işığı, fikirleri ve en büyük eserim dediği Cumhuriyet ile bize dünyadaki en büyük hediyeyi özgürlüğü bıraktığı için sonsuz saygı ve sevgiyle bir kez daha anıyorum… Senin sayende."

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