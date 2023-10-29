Şanlıurfa'da bayrak dağıtan zabıta amiri bıçaklandı

Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle esnafa Türk bayrağı dağıtan zabıta, bayrağa hakaret eden bir şahısla girdiği tartışma sonucu bıçaklandı.

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Şanlıurfa'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle belediyenin esnafa Türk bayrağı dağıtımı sırasında iş yeri sahibi Mehmet B., çıkan tartışmada Zabıta Amiri Hasan Yunusoğlu'nu bıçakladı. Yunusoğlu, hastanede tedaviye alınırken, şüpheli Mehmet B. polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla Komiser Şakir Caddesi'nde zabıta ekiplerince esnafa Türk bayrağı dağıtımı yapıldı. Zabıta ekibi bir dükkana girdiğinden iddiaya göre iş yeri sahibi Mehmet B., bayrağa hakaret edince tartışma çıktı. Yaşanan arbedede Mehmet B., Zabıta Amiri Hasan Yunusoğlu'nu bıçakladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yunusoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet B., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.