Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Genç Cumhuriyet'imiz, karşılaştığı tüm badireleri binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı ilham ve devlet tecrübesiyle birer birer aşmış, yaşadığı her zorluktan güçlenerek çıkmayı başarmıştır." ifadesini kullandı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından Güler'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj paylaşıldı.

Güler, mesajında, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde asil milletimizin vatanını, bayrağını, istiklalini, milli ve manevi değerlerini korumak için kahramanlıkla ve fedakarlıkla başlattığı Milli Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." ifadesine yer verdi.

Asil milletin, bir asır önce istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı "Ya İstiklal Ya Ölüm" parolasıyla destansı bir mücadele verdiğini anımsatan Güler, milletin bu mücadelesini 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ile taçlandırdığını vurguladı.

Bakan Güler, "29 Ekim, kahraman milletimizin, egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki Cumhuriyet'imizin bugünlere ulaşması kolay olmamıştır. Genç Cumhuriyet'imiz, karşılaştığı tüm badireleri binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı ilham ve devlet tecrübesiyle birer birer aşmış, yaşadığı her zorluktan güçlenerek çıkmayı başarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışmalarımız azim ve gayretle devam etmektedir"

Türkiye'nin bir asır önce vatanı işgale girişen emperyalist güçler karşısında varlık yokluk mücadelesi verirken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta yerli ve milli savunma sanayisi olmak üzere her alanda elde ettiği başarılarla, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla bölgesinde ve dünyada söz sahibi konuma ulaştığına işaret eden Güler, "Bu konumumuzu muhafaza etmek ve daha ileri seviyelere taşımak için 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız azim ve gayretle devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı olarak milletin güvenliğini sağlamak ve Cumhuriyet'i ebedi kılmak için son bir asrın en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini bildiren Güler, şunları kaydetti:

"Kahraman ordumuz, 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızı korumakta, tehditleri kaynağında etkisiz hale getirme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesine aralıksız devam etmekte, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla savunmaktadır.

Bunlara ilaveten başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan olmak üzere Libya'da, Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermekte, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. Bölgesinin ve dünyanın güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."

Güler, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitleri, ebediyete irtihal eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad ettiğini belirterek hayatta olan kahraman gazilere, şehit ve gazilerin ailelerine saygı ve şükranlarını sundu.