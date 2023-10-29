Bağdat Caddesi'nde ‘Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü’ yapılacak

Kadıköy Belediyesi'nin organize ettiği Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü, yarın saat 19.23'te Bağdat Caddesi'nde başlayacak. Yürüyüşün ardından sanatçı Zülfü Livaneli, Caddebostan Sahili'nde sahne alacak.

Abone ol

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü, Kadıköy'de coşkuyla kutlanacak. Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşleri ile her yıl 29 Ekim kutlamalarının merkezi haline gelen Kadıköy, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde de coşkulu kutlamalara ev sahipliği yapacak.

Kadıköy Belediyesi tarafından günler öncesinden başlayan Cumhuriyet etkinlikleri, 29 Ekim'de gerçekleştirilecek iki büyük kutlama programıyla 100. yıl coşkusunu doruğa çıkaracak. Bu kapsamda Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilecek “Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü” saat 19.23'te başlayacak. Kadıköy'de 100. yıl coşkusu, Zülfü Livaneli'nin Caddebostan Sahili'nde vereceği dev konserle devam edecek.

Binlerce bayrak ve Atatürk posteri dağıtacak

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü nedeniyle 19.23'te Suadiye Işıklar'da başlayacak Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü için tüm hazırlıklar tamamlandı. Kadıköy Belediyesi tarafından binlerce Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalenin dağıtılacağı yürüyüş, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın İskele Sokak'ta yapacağı kutlama konuşmasının ardından son bulacak.

Yürüyüşün ardından Caddebostan Sahili'nde Zülfü Livaneli konser verecek. Usta sanatçı Zülfü Livaneli'ye solist olarak Zeynep Helvaşi, Teyfik Rodos ve Görkem Ezgi Yıldırım ve şef Rengim Gökmen yönetimindeki Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Konser canlı olarak sosyal medya platformlarından da yayınlanacak.