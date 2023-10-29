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PTT'den "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı!

PTT'den "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı!

PTT AŞ, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" konulu 15 lira bedelli anma pulu ve söz konusu pula ait 35 lira bedelli ilk gün zarfı, ayrıca içerisinde anma pulu, seri numaralı blok pulun bulunduğu kitapçık ile ilk gün zarfı bulunan portföy 300 lira bedelle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi alanında, PTT iş yerlerinde, kuruma ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satılmaya başlandı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte Ulus PTT Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sergi Salonu'nda "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı 29.10.2023 Ankara" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.​​​​​​​

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