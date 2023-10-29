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110 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ Cumhuriyet'i anlattı

110 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ Cumhuriyet'i anlattı

Cumhuriyet çınarı Muazzez İlmiye Çığ “Anadolu insanı Cumhuriyet sayesinde özgürleşti, vatandaş oldu” dedi.

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Türkiye'nin ilk, dünyanın en önemli Sümerologlarından biri olan ‘Son Sümer Kraliçesi', 110 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ, Cumhuriyet'in 100. yılı için “En büyük utkumuz, kutlu olsun” dedi.

Çığ, şunları söyledi: “Tam yüzyıl önce aziz Atatürk önderliğinde Türk ulusu ve özellikle de Türk kadını tüm dünyaya bağımsızlığını ilan etti. Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet devrimleri ve aydınlanma süreci sayesinde Anadolu insanı hem emperyalizmin pençesinden kurtuldu hem de bir ailenin tebası olmaktan çıkıp özgür ve eşit vatandaş olma, kendi kaderini tayin etme hakkına kavuştu. Binlerce yıllık Türk tarihinin en büyük utkusu Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu ve mutlu olsun…”

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