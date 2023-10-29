Karım benim için mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkardı, sevgilisini eve aldı

ANKARA'da çok ilginç bir boşanma davası yaşanıyor. Davayı açan koca T. M., eşinin kendisini aldattığını öne sürerek “Bana karşı uzaklaştırma kararı aldığı süreçte eve sevgilisini aldı” dedi. T. M., bu durumun tanıkları olduğunu da söyledi. Davalı kadının avukatı ise ‘aldatma’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Çift arasında mal paylaşım krizi ise sürüyor.

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Ankara'da yaşayan iki çocuk sahibi T. M. ile Y. G. M. arasındaki boşanma davası Ankara Aile Mahkemesi’nde görülürken ağızları açık bırakan iddialar ortalığa saçıldı. Eşinin, kendisini aldattığını iddia eden T. M. kendisine karşı alınan uzaklaştırma kararları ile ilgili de dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Beni uzaklaştırdı eve sevgilisin aldı

“Eşim beni M. Ü. isimli kişi ile aldatıyor” diyen T. M. devamında “Eşim bana yönelik uzaklaştırma kararları aldı. Bu süreçte de sevgilisi M. Ü.’yü eve aldı. Bu kişiyi, bizim evin balkonunda otururken gören kişiler var” iddiasında bulundu.

Ortak evimize giremiyorum!

Çift arasında görülen boşanma davasında mahkeme karar verdi. Mahkeme çifti boşadı. Yerel mahkeme kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Çift arasında, mal paylaşımına ilişkin dava ise sürüyor. T. M., kendisine ait olan eşyaların iadesini istedi. Dava dilekçesinde, T. M.’nin, çiftin ortak olduğu konuta girişine de izin verilmediği öne sürüldü.

Polis eşliğinde gidip eşyasını aldı

Suçlanan Y. G. M. adına dosyaya sunulan savunma dilekçesinde ise “Davacı tarafın eve girmesinin engellendiği iddiası doğru değil. Davacı taraf davalının eve girmesini ve evi kullanmasını engellemiştir. Davacı hakkında birden fazla kez 6284 Sayılı yasa kapsamında söz konusu evden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Davacı taraf her defasında polis eşliğinde gelerek kişisel eşyalarının tamamını almıştır. Davacı davalıdaki bütün kişisel eşyalarını almıştır” denildi.