Ankara'da toprağa gömülü ceset bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişinin öldürülerek toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Abone ol

Gedikli Mahallesi'nde kırsal bölgede bir çoban, jandarmaya, bir kişinin Tümülüs mevkisinde darbedildiğini ve sürüklendiğini gördüğünü ihbar etti.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Hasan G.'nin (60) toprağa gömülü cesedi bulundu. Soruşturma kapsamında diğer görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma, şüpheli M.Ü.'yü gözaltına aldı. Hasan G.'nin cesedi, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.