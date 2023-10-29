Sergio Oliveira: Yolumuza devam edeceğiz

Rizespor deplasmanında 1-0'lık galibiyet alan Galatasaray'da golün sahibi Sergio Oliveira maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 10. haftada Rizespor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray, 3 puanın sahibi oldu.



Galatasaray'a galibiyeti getiren Sergio Oliveira, karşılaşma sonrası konuştu.

"Yolumuza devam edeceğiz"

Oliveira, "Galatasaray bir oyuncusuyum. Hocam fırsat verdi. Gol için mutluyum ama 3 puan önemli. Deplasman maçları zordur ve kritiktir. Biz yolumuza devam edeceğiz." dedi. Portekizli oyuncu ayrıca, "Yedek kalmaktan mutlu olsaydım, bende bir problem olması gerekirdi. Ben çalışıyorum, fırsat bulmaya çalışıyorum." sözlerini sarf etti.