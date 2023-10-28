İlhan Palut: Ne diyeyim, faul dememek için kelimeler arıyorum

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Abdülkerim - Olawoyin pozisyonu hakkında konuştu. Palut, "Ne diyeyim, faul dememek için kelimeler arıyorum" dedi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Rize Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Sergio Oliveira kaydetti.

Ligde namağlup serisini sürdüren Galatasaray, üst üste 9. galibiyetini aldı ve puanını 28'e çıkardı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Rizespor ise haftayı 14 puanla tamamladı.

Maçın ardından Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.

"Daha sakin kalabilirdik ve topu tutabilirdik"

İlhan Palut, karşılaşma hakkında şu ifadeleri kullandı:

Top bize geldiğinde daha sakin kalabilirdik ve topu tutabilirdik. Alanlar bizi iştahlandırdı ama çok kolay toplar kaybettik. Bir kaptırdığımız ya da kaptırmaya zorlandığımız top sonrası şanssız bir gol yedik. Toparlamaya çalıştık. Galatasaray'ın ikinci gol fırsatları oldu. Yeni her zaman kötü. Biz çok iyi mücadele ettik. Oyuncularımın performansını kabul ediyorum. Bize düşen rakibin ismi ne olursa olsun, bu mücadeleyi standart haline getirmek. Bunu başarırsak daha iyi sonuçlar alırız.

"Ne diyeyim, faul dememek için kelimeler arıyorum"

İlhan Palut Abdülkerim - Olawoyin pozisyonu için, şu sözleri sarf etti:

Galatasaray'ın aldığı riskleri cezalandıramadık. Abdülkerim Bardakçı topa dokunmadan... Ne diyeyim, faul dememek için kelimeler arıyorum. Topa dokunamadan Ibrahim Olawoyin'i yere düşürüp... Pardon, Ibrahim Olawoyin yere düşüp... Faul demeyeyim. Oradan şanssız bir gol yememiz... Genç takımız, heyecan oluyor. Geçen sene değerli bir kulübümüz Soma'da oynayan oyuncumuz Zaha'ya karşı oynuyor. Üretemedik ama oyuncularımdan memnunum. Galatasaray'ı tebrik ederim.