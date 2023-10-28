Okan Buruk: Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından "Performansları yukarı çıkartmalıyız. Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız" dedi.

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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Sergio Oliveira'nın attığı golle deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Ligde üst üste 9. kez sahadan galip ayrılan sarı-kırmızı ekip, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Kazanılan üç puanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Bireysel performanslarımız daha iyi olabilirdi"

Buruk, sözlerine şu şekilde başladı:

Bu tür maçlarda rakiplerimizin daha konsantre başlayacağını biliyoruz. Bize göre daha dinlenik, daha çalışmış oluyorlar. Rakibin direnç göstereceğini biliyorduk. Daha çok bize topu verdiler. Bireysel performanslarımız daha iyi olabilirdi. Bu üretkenliği gösteremedik.

"Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız"

Okan Buruk, seriye devam ettiklerini söyledi.

Oyun boyunca önde oynamaya çalıştık. Rizespor da geçiş oyununu uygulamaya çalıştı. Sahalarında maç kaybetmediler, iyi bir Rizespor vardı. Onları da tebrik ederim. Önemli galibiyet. Üst üste 9 oldu, seriye devam etmek istiyoruz. Bir sonraki maça daha rahat çıkacağız. Dinleneceğiz ve hazırlanma şansımız olacak. Performansları yukarı çıkartmalıyız. Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız.

"Kendi oyuncularımızı topla buluşturamadıktan sonra ortalar zarar verebiliyor"

Başarılı çalıştırıcı, daha iyisini yapmaları gerektiğini ifade etti.

Çok iyi oyunculara sahibiz ama daha iyisini yapmalıyız. Ceza sahasına giriyoruz ama kendi oyuncularımızı orada topla buluşturamadıktan sonra ortalar zarar verebiliyor.