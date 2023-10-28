Londra'da on binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında üçüncü kez yürüdü.

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İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katlediyor. 22. günde abluka altındaki Gazze'ye bomba yağarken hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla yüzlerce sivil hayatını kaybetti..

Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm dünyada kınanıyor..

Dünyadan Filistin'e destek

Yoğun bombardıman altına tutulan Gazze için dünya genelinde protestolar sürüyor.

On binlerce kişi toplandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde Thames Nehri kıyısındaki Victoria Enbankment'ta toplandı.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin ile dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, ablukayı kaldırması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

'Filistin'e özgürlük' sloganı attılar

"Adalet yoksa barış da yok", "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak, "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İngiltere Parlamentosu önündeki Westminster Köprüsü'nden geçerek nehrin güneyine indi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş nedeniyle nehrin kuzey ve güney kıyısındaki yollar trafiğe kapatıldı.

İngiliz hükümetine tepki gösterdiler

Tekrar nehrin kuzeyine geçen göstericiler, İngiliz hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterdi.

"Rishi Sunak utan"

Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortaklığı yapmakla itham ettikleri İngiliz hükümetini de "Rishi Sunak utan", "James Cleverly utan" sloganlarıyla protesto etti.

Kentte üçüncü kez düzenlenen yürüyüşün ardından Parlamento Meydanı'nda kurulan platformda konuşmalar yapılacak.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Londra'da 14 ve 21 Ekim'de de Filistin'e destek gösteriler olmuştu.