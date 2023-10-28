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Rizespor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Rizespor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor'a konuk oluyor.

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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Rizespor 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)

Rize Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Rizespor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligde averajla 8. sırada yer alıyor.

İlk 11'ler

Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Mithat, Olawoyin, Sauer, Zeqiri, Minchev

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi

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