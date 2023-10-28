İspanya'da 200 bin çocuğun istismar edildiği ortaya çıktı

İspanya'da bağımsız bir komisyon, 200 binden fazla çocuğun Katolik din adamlarının cinsel istismarına maruz kaldığının tahmin edildiğini açıkladı.

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İspanya Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin resmi soruşturma, El Pais gazetesi tarafından 2018 yılında başlatılan ve o tarihten bu yana iddia edilen binden fazla istismar vakasına ilişkin bir veri tabanı oluşturan bir soruşturmanın ardından başlatılmıştı.

Konuyla ilgili ilk rapor 2021 yılında yayımlanmıştı. İspanya'da hükümet düzeyinde hak ihlallerini takip eden Ombudsmanlık görevinde bulunan Angel Gabilondo, Kilise'yi istismarları örtbas etme girişimleri nedeniyle eleştirdi. Gabilondo, "Olanlar bu sessizlik yüzünden mümkün oldu" dedi.

İspanya kongresi anket sonucunu ortaya koydu

İspanya Kongresi tarafından geçen yıl sipariş edilen 700 sayfalık rapor, komisyonun 800 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği bir anketin sonucunu ortaya koyuyor.

Buna göre ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 0.6'sı, yani yaklaşık 39 milyon kişi, çocukken din adamları tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi. Raporda ayrıca, istismara maruz kalan 487'den fazla kişinin ifadelerine de yer verildi. İstismar mağdurlarına tazminat sağlamak için devlet fonu önerisi Rakamların ihtiyatla ele alınması gerektiğini söyleyen Gabilondo, "İntihar ederek [ölen] insanlar var... hayatlarını asla bir araya getiremeyen insanlar var. Yıllardır şu ya da bu şekilde haksız bir sessizlikle örtülü kalan acı ve yalnızlık durumuna bir yanıt vermek gerekiyor" dedi.

Ombudsman, istismar mağdurlarına tazminat sağlamak için bir devlet fonu oluşturulmasını önerdi. Sanchez: Herkesin yıllardır bildiği ama kimsenin konuşmadığı bir gerçek ortaya çıktı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez raporun bulgularının ülke demokrasisi açısından bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi. Sanchez, "Daha iyi bir ülkeyiz çünkü herkesin uzun yıllardır bildiği ama kimsenin konuşmadığı, en azından bugün bizim yaptığımız anlamda konuşmadığı bir gerçek ortaya çıktı" dedi.