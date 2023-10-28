İskoçya başbakanı Gazze'deki ailesine ulaşamıyor

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze’de üç haftadır mahsur olan ailesine ulaşamadığını duyurdu.

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İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de iletişim kesildi. İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, kayınvalidesi ve kayınpederinin Gazze'de mahsur kaldığını duyurmuştu. Hamza Yusuf, X (Twitter) hesabından yaşanılanlara isyan etti.

Ailesiyle üç haftadır iletişim kuramadığını aktaran Hamza Yusuf, şu paylaşımı yaptı:

"Gazze yoğun bombardıman altında. Telekomünikasyon kesildi. Yaklaşık 3 haftadır bu savaş bölgesinde mahsur kalan ailemize ulaşamıyoruz. Sadece gece hayatta kalmaları için dua edebiliriz. Dünyanın artık yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?”