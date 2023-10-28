Elazığ'da "Kahve Fincanı Müzesi" açıldı

Elazığ'da "Kahve Fincanı Müzesi"nin açılışı gerçekleştirildi. Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesinin desteğiyle Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği (ETUDER) tarafından tarihi Harput Mahallesi'nde "Kahve Fincanı Müzesi" kuruldu.

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Kahve fincanları sergilendi

Müzede, Türkiye'nin birçok ilinden gelen bağışlarla toplanan kahve fincanlarından 2023'ü Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sergilendi. Vali Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, açılışı yapılan müzenin tarihi Harput Müzesi'ne değer kattığını söyledi.

Ülke olarak Cumhuriyet'in 100. yılını kutladıklarını kaydeden Toraman, şöyle konuştu: "Türk devleti çok kadim bir geleneğim temsilcisi, bu kolay olan bir durum değil, tarihiniz ne kadar derinse kültürünüz, sanatınız, edebiyatınız ne kadar genişse, o kadar güçlü oluyorsunuz ve ileriye bu mirası aktarabiliyorsunuz.

Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlarken kültür alanında da bir Fincan Müzesi oluşturuldu. Harput artık müzeler beldesi haline gelmeye başladı. Burada Belediye Başkanı'mızın çok büyük emeği var. Basın Müzesi, Musiki Müzesi, Hamam Müzesi. Müzeler silsilesiyle hem Harput'un tarihi eserlerini yaşanabilir, kullanabilir hale getiriyor hem de ziyaretçilere ziyaret edebilecekleri mekanlar oluşturuyor.

Tarihimizi, kültürümüzü tanıtan mekanlar oluşturuyor." ETUDER Başkanı Ahmet Bulut ise müzenin açılmasında destek sunanlara teşekkür etti. Açılıştan sonra protokol ve misafirler müzeyi gezdi.