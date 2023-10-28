BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  GÜNCEL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan hatıra parasını tanıttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan hatıra parasını tanıttı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bastırdığı "5 Türk lirası" hatıra parası yarın tedavüle sunulacak.

Abone ol

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi.

100 milyon adet 5 Türk Lirası basıldı

Yarın tedavüle verilecek "5 Türk lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı. 100. yıl temalı "5 Türk lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı. Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz, özel günler anısına bastığı hatıra paraların tanıtımını özel günlerden bir gün önce yapmaktadır." ifadeleri de yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 13 yaşındaki Aylin aranıyor! Servisten indi ardından...
Antalya'da 13 yaşındaki Aylin aranıyor! Servisten indi ardından...
Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları başladı
Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları başladı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Mostar'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Mostar'da protesto edildi
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes karar tasarısını memnuniyetle karşıladı
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes karar tasarısını memnuniyetle karşıladı
Mersin'de McDonald's şubesine saldırı: Baltayla camları kırdı, molotof attı
Mersin'de McDonald's şubesine saldırı: Baltayla camları kırdı, molotof attı
Sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarına tepkisiz kaldığı için DSÖ'yü protesto etti
Sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarına tepkisiz kaldığı için DSÖ'yü protesto etti
İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı Şeria'nın genel greve gidildi
İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı Şeria'nın genel greve gidildi
ABD'li basketbolcu Dee Bost, yeniden Galatasaray'da
ABD'li basketbolcu Dee Bost, yeniden Galatasaray'da
Okul birincisi Kürşat'ın geçmişi silindi: Liseyi yeniden okumakla karşı karşıya kaldı
Okul birincisi Kürşat'ın geçmişi silindi: Liseyi yeniden okumakla karşı karşıya kaldı
Şanlıurfa'da bir esnaf tartıştığı zabıta memurunu bıçakla yaraladı
Şanlıurfa'da bir esnaf tartıştığı zabıta memurunu bıçakla yaraladı
Kosovalı kadınlar Filistin'e destek için yürüdü
Kosovalı kadınlar Filistin'e destek için yürüdü
Spot piyasada doğalgaz fiyatları belirlendi
Spot piyasada doğalgaz fiyatları belirlendi