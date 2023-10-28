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İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı Şeria'nın genel greve gidildi

İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı Şeria'nın genel greve gidildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarını protesto etmek amacıyla genel grev yapılıyor.

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Protestoler ve sloganlar devam ediyor

Tulkerim ve Cenin şehirlerindeki tüm mağaza, market ve bankalar kepenk kapattı. İki şehrin sokaklarında trafik akışının oldukça seyrek olduğu gözlendi. Cenin'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı protestolar devam ediyor.

Göstericiler İsrail'in suçlarını kınayan sloganlar attı, uluslararası toplumdan söz konusu saldırılara müdahale etmesini istedi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yüzlerce Filistinli, Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde de Gazze ile dayanışma gösterisi düzenlemişti.

Gazze'de son durum İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi. İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 3 binden fazlası çocuk, 7 bin 703 kişinin öldüğünü, 20 bine yakın kişinin de yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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