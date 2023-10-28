ABD'li basketbolcu Dee Bost, yeniden Galatasaray'da

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Dee Bost'u kadrosuna kattı.

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Yeniden anlaşma imzalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu ile 2022-2023'ün başında sarı-kırmızılı ekipte forma giyen 34 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 9 ay sonra Galatasaray'a dönen Dee Bost'un ilk döneminde 66 maça çıktığı aktarıldı. Sarı-kırmızılılardan Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e transfer olan ABD'li basketbolcu, son olarak ise aynı ülkenin takımı Metropolitans 92'de forma giydi.