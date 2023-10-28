BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  SPOR

İngiliz gazetesinden Fenerbahçe yorumu: Avrupa'nın en iyi takımıyla tanışın

İngiliz gazetesinden Fenerbahçe yorumu: Avrupa'nın en iyi takımıyla tanışın

İngilizlerin yüksek tirajlı gazetesi Daily Mail, Fenerbahçe'nin 19'da 19 galibiyetini manşetlerine taşıdı. Gazetenin haberinde, "Sizi Avrupa'nın en iyi takımıyla tanıştıralım" yazısı dikkat çekti.

Abone ol

Fenerbahçe'nin dillere destan başarısı Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da büyük yankı uyandırıyor. Ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail, sarı-lacivertlilerin büyük başarısından şu sözlerle bahsetti:

Avrupa'nın beklenmedik ama en iyi takımıyla tanışın! Premier Lig'in reddettiği oyuncularla dolu! Bu takım bu sezon oynadığı 18 maçın TAMAMINI kazandı...

City, Chelsea, Liverpool...

Süper Lig'de oynadığı dokuz maçın tamamını kazanarak rekorla tarihi başlangıç yapan Fenerbahçe, geriye kalan galibiyetleri de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde aldı. Son olarak Ludogorets'i 3-1 yenen Fenerbahçe'nin başarısını Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal gibi önemli ekipler dahi başaramadı.

Yıldızlarından bahsedildi

Kadrodaki Premier Lig'de oynamış oyunculara dikkat çeken Daily Mail, kırmızı şeytanlardan ayrılan Fred'in henüz daha mağlubiyet yaşamadığını belirtti.

Fred ile beraber Michy Batshuayi'den de bahseden İngilizler, geçmişte Manchester City'de oynayan Edin Dzeko, Southampton'da forma giyen Dusan Tadic ve Blackburn, Bournemouth, Everton, Watford'da oynayan Joshua King'in de takıma katkıda bulunduğundan bahsetti.

Fenerbahçe'de hedef Bayern Münih'in rekoru

Fenerbahçe art arda 20 galibiyetle üst düzey 5 lig ve Süper Lig içinde Avrupa'nın en iyi 4'üncü galibiyet serisine imza attı. Fenerbahçe'nin önünde Alman devi Bayern Münih, 2019-20/2020-21'de 23 maçlık performansıyla zirveyi domine etti. Real Madrid, 2014-15 sezonunda 22, Manchester City de 21 karşılaşmadan üst üste galibiyet çıkartmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mısır'da zincirleme kaza: 32 kişi öldü, 63 yaralı var
Mısır'da zincirleme kaza: 32 kişi öldü, 63 yaralı var
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı
İzmir depreminin simge ismi Elif'in ailesi, Gökhan Türkmen hakkında suç duyurusunda bulundu
İzmir depreminin simge ismi Elif'in ailesi, Gökhan Türkmen hakkında suç duyurusunda bulundu
Etiyopya'nın elektrik ihracatı 5 yılda iki kat arttı
Etiyopya'nın elektrik ihracatı 5 yılda iki kat arttı
Koç Holding, Cumhuriyet'in 100. yılına özel sergi ve balo düzenledi
Koç Holding, Cumhuriyet'in 100. yılına özel sergi ve balo düzenledi
Meral Akşener’den İsrail’e Gazze tepkisi: Netanyahu bir savaş suçlusudur
Meral Akşener’den İsrail’e Gazze tepkisi: Netanyahu bir savaş suçlusudur
İstiklal Caddesi'ne asılan Türk bayraklarına zarar veren kişi yakalandı
İstiklal Caddesi'ne asılan Türk bayraklarına zarar veren kişi yakalandı
CHP kritik kurultaya hazırlanıyor, Kılıçdaroğlu aday olacağını açıkladı
CHP kritik kurultaya hazırlanıyor, Kılıçdaroğlu aday olacağını açıkladı
Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası yelken yarışları başladı
Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası yelken yarışları başladı
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Zikim Askeri Üssü'nü bombaladı
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Zikim Askeri Üssü'nü bombaladı
NBA'da Cedi Osman Alperen Şengün düellosu! Kim kaç sayı attı?
NBA'da Cedi Osman Alperen Şengün düellosu! Kim kaç sayı attı?