BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstiklal Caddesi'ne asılan Türk bayraklarına zarar veren kişi yakalandı

İstiklal Caddesi'ne asılan Türk bayraklarına zarar veren kişi yakalandı

Beyoğlu'nda, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İstiklal Caddesi'ne asılan Türk bayraklarına zarar verip devlet büyüklerine hakaret ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Tomtom Mahallesi İstiklal Caddesi'ne asılan Türk bayraklarına zarar verdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, incelemelerde Tük bayraklarına Ü.B'nin (33) zarar verdiğini tespit etti. Polis ekiplerince Ü.B'ye gözaltı işlemi yapıldığı sırada, olay yerine gelerek polise saldırıp engel olmaya çalışan G.Ö. de (44) yakalandı.

Şüpheli Ü.B'nin gözaltı işlemi sırasında da devlet büyüklerine hakarette bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.B. ile G.Ö. adliyeye sevk edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tülin Şahin photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü: Önce paylaştı sonra sildi
Foto Galeri Tülin Şahin photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü: Önce paylaştı sonra sildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP kritik kurultaya hazırlanıyor, Kılıçdaroğlu aday olacağını açıkladı
CHP kritik kurultaya hazırlanıyor, Kılıçdaroğlu aday olacağını açıkladı
Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası yelken yarışları başladı
Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası yelken yarışları başladı
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Zikim Askeri Üssü'nü bombaladı
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Zikim Askeri Üssü'nü bombaladı
NBA'da Cedi Osman Alperen Şengün düellosu! Kim kaç sayı attı?
NBA'da Cedi Osman Alperen Şengün düellosu! Kim kaç sayı attı?
2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı Bolu'da başladı
2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı Bolu'da başladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
Mansur Yavaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Mansur Yavaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
İsrail ordusu Lübnan topraklarından fırlatılan füzenin düşürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu Lübnan topraklarından fırlatılan füzenin düşürüldüğünü duyurdu
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İnceciköz, Hatay'da konuştu
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İnceciköz, Hatay'da konuştu
Bakü'de, '100. Yılda Türkiye Azerbaycan Kardeşlik' konferansı düzenlendi
Bakü'de, '100. Yılda Türkiye Azerbaycan Kardeşlik' konferansı düzenlendi
İstanbullular, "Büyük Filistin Mitingi" için yollara düştü
İstanbullular, "Büyük Filistin Mitingi" için yollara düştü
Tottenham 2-1 kazandı 63 yıl sonra şampiyonluk sesleri
Tottenham 2-1 kazandı 63 yıl sonra şampiyonluk sesleri