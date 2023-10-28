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Bakü'de, '100. Yılda Türkiye Azerbaycan Kardeşlik' konferansı düzenlendi

Bakü'de, '100. Yılda Türkiye Azerbaycan Kardeşlik' konferansı düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "100. Yılında Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik İlişkilerine Tarihsel Bakış" konulu konferans gerçekleştirildi.

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda TRT ve Hazar Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen konferansa Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik iki ülkenin egemenliği uğrunda mücadele eden tüm şehit ve gazilerin anılmasıyla başladı, marşlar okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinden, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelelerinden bahsetti. Bağcı, Türkiye'nin bugün geldiği noktaya ve küresel rolüne değinerek, "Bugün Cumhuriyet'in 100. yılına geldiğimizde Türkiye bölgesel ve küresel düzeyde kendisinden söz ettiren ve daha etkili bir ülke haline gelmiştir." dedi. Hazar Üniversitesi kurucusu ve onursal rektörü Prof. Dr. Hamlet İsahanlı da Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin köklü tarihe sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kuruluşundan bugüne kadar onurlu ve zorlu sınavlardan geçerek güçlü bir ülke haline geldiğini belirten İsahanlı, Azerbaycan olarak Türkiye'nin başarılarından gurur ve memnuniyet duyduklarını ifade etti. Konferansta, Bakü Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesiman Yakuplu, Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Telman Nusretoğlu, Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (QAFSAM) Başkanı Araz Aslanlı ve Azerbaycan Türk Ocakları Başkanı Akif Aşırlı konuşma yaptı.

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