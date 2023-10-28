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Motorine kallavi zam sonrası indirim geliyor! Motorinin litresi ne kadar olacak?

Motorine kallavi zam sonrası indirim geliyor! Motorinin litresi ne kadar olacak?

Son olarak 17 Ekim'de gelen 2 lira 23 kuruş zamla litresi 40 lirayı aşan motorinde indirim bekleniyor. Araç sahipleri dikkat! Depoyu doldurmadan biraz bekleyin. Yeni haftada indirimin yansıması bekleniyor.

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Motorine gelecek hafta indirim yapılacak. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorine pazartesiyi salıya bağlayan gece 1,57 TL’lik indirim bekleniyor.

Yeni fiyatlar ne olacak?

Sözcü'de yer alan habere göre Pazartesi gecesi yapılacak indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 38 TL'ye, Ankara'da 38,6 TL'ye, İzmir'de 38.77 TL'ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 35,1 TL, Ankara'da 35,74 TL, İzmir'de 35,91 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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