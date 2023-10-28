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Kara paradan tutuklanan Ünsal Ban serbest bırakıldı

Kara paradan tutuklanan Ünsal Ban serbest bırakıldı

AK Parti Erzurum Eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi ve Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Eski Rektörü Ünsal Ban, kara para aklama suçundan yargılandığı davada serbest bırakıldı.

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Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya X hesabından eski AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi ve eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın kara para aklama suçundan yargılandığı davada tahliye edildiğini duyurdu.

Saymaz, paylaşımında “Sedat Peker'in yayınladığı görüntülerden sonra tutuklanan Ban, 13 ay sonra serbest…” ifadelerini kullandı.

3 Eylül 2022'de tutuklanmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, ‘Konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla 2 Eylül 2022’de serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etmesinin ardından, Ban yeniden gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Ban, 3 Eylül 2022’de tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ve toplanan diğer delillere dayanılarak şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten'in tutuklanma talebiyle 13 Şubat 2023’te sorgu hakimliğine sevk edildiği belirtilmişti.

14 Şubat 2023’te şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş'ın söz konusu suçtan sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilmişti.

Öte yandan eşinin özel görüntülerini suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile paylaştığı gerekçesiyle Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilen Ünsal Ban, 13 Şubat 2023’teki celsede tahliye edilmişti. 

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