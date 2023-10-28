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Bursa'da kaçak sigara fabrikası kurmuşlar!

Bursa'da kaçak sigara fabrikası kurmuşlar!

Bursa'da kaçak sigara üretilen fabrikaya düzenlenen operasyonda 7,5 ton tütün, 520 bin adet sigara ile kaçak sigara imalatında kullanılan çok sayıda makine ve ekipman ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele ile Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesindeki bir fabrikada kaçak sigara üretildiği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından H.İ.Ö'ye (38) ait fabrikaya ortak operasyon gerçekleştiren jandarma ve gümrük muhafaza ekipleri, bu adreste makinelerle kaçak sigara üretim hattı kurulduğunu tespit etti.

Aramada sigara üretim makineleri ile 520 bin adet sigara, 30 bin adet sigara filtresi, sigara uç kağıdı ve bir miktar tütün ele geçirilerek muhafazaya aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, H.İ.Ö'nün depo olarak kullandığı iş yerinde ise 7,5 ton kıyılmış tütün, 27,5 milyon adet sigara filtresi, 114 milyon adet sigara uç kağıdı, 34 milyon adet sigaranın üretiminde kullanılabilecek kağıt ile 1 ton 3 kilogram tutkala el koydu.

Gözaltına alınan H.İ.Ö ve beraberindeki 2 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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