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4 aydır kayıp olarak aranıyordu! Katili şoke etti her şeyi itiraf etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
4 aydır kayıp olarak aranıyordu! Katili şoke etti her şeyi itiraf etti

Konya'da yaklaşık 4 aydır kayıp olan kadını öldürdüğü belirlenen koca gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüpheli, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

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Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Temmuz'da kocası Tayfur K. (36) tarafından kayıp ihbarında bulunulan Bedriye K'nin (36) bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, bir süre yürüttükleri arama çalışmalarında 3 çocuk annesi kadınla ilgili bir ize rastlamadı.

Bunun üzerine çiftin yakınları, Bedriye K'nin bulunması için bir televizyon programına çıkarak yardım istedi.

Otobüste gözaltına aldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katıldığı programda çelişkili ifadeler veren Tayfur K'yi İstanbul'dan Akşehir'e döndüğünde otobüste gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Boğarak öldürmüş araziye atmış

Şüphelinin ifadesinde, Akşehir'deki kiraz tarlalarında mevsimlik işçi olarak çalışan eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, olay akşamı eve geldiğinde tartıştıklarını, boğarak öldürdüğü eşinin cesedini otomobiliyle Akşehir-Isparta kara yolundaki dağlık araziye attığını söylediği öğrenildi.

Tayfur K, Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından yer gösterme için cesedin atıldığı dağlık alana götürüldü.

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