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Green Card başvuruları ne zaman bitecek?

Green Card başvuruları ne zaman bitecek?

Green Card başvurularının ne zaman biteceği, 4 Ekim'de başlayan Green Card başvurularının ardından sorgulanmaya başladı.

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DV-2025 Green Card başvuruları sürmeye devam ederken, henüz başvuruda bulunmayan adaylar ise başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanmak için Green Card başvurusunda bulunan adaylar, gözlerini sonuç tarihine çevirdi.

Green Card başvuruları ne zaman bitiyor?

Bu yıl Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başladı. Son başvuru ise 7 Kasım 2023 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar yapılabilecek. Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

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