DSÖ: Gazze'deki personelimiz ve sağlık tesislerimizle iletişimimiz hala yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'deki personelleri ve sağlık tesisleriyle hala iletişim kuramadıklarını, çalışanlarının güvenliği konusunda endişeli olduğunu belirtti.

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Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Onların güvenliği konusunda endişeliyim"

Gazze'nin yoğun bombardıman altında kalmasına ilişkin haberlerin son derece üzücü olduğunu anlatan Ghebreyesus, "Bu durumda hastaların tahliyesi ya da güvenli barınak bulmaları mümkün görünmüyor. Elektrik kesintileri ambulansların yaralılara ulaşmasını da imkansız hale getiriyor. Personelimiz ve sağlık tesislerimizle iletişimimiz hala yok ve onların güvenliği konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Herkes harekete geçmeli çağrısı

Ghebreyesus, taraflar arasında ateşkes sağlanması için baskı yapma gücüne sahip olan herkese derhal harekete geçme çağrısında bulundu.