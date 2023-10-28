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Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin başrol olduğu Maria filminin ilk karesi

Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin başrol olduğu Maria filminin ilk karesi

Dünyaca ünlü Angelina Jolie ile Türk sinemasının efsane ismi Haluk Bilginer'in başrolünü paylaştığı Maria filminin setinden ilk kareler geldi.

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Haluk Bilginer, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşıyor. İki başarılı ismin rol aldığı Maria filminin setinden ilk kareler yayınlandı. Merakla beklenen filmin çekimleri 8 hafta sürecek.

Çekimler Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano'da yapılacak. Bilginer, filmde Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'i canlandırıyor. Çekimleri devam eden filmden kareler de geldi.

Filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı. Maria, ünlü sopranonun 1970'lerin Paris'indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak. New York'ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi ve Aristotle Onassis'in uzun süreli metresi oldu.

Jackie Kennedy'nin ikinci eşi olan Onassis onunla evlenmek için kendisini terk ettikten sonra Callas önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. İhaneti tam olarak atlatamayan Callas, 1977'de, 52 yaşındayken kalp krizinden öldü. Onassis'in ilişkileri boyunca Callas'a taciz ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu da gündeme geldi.

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