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Kayserispor ilk deplasman galibiyetini Hatayspor'a karşı aldı

Kayserispor ilk deplasman galibiyetini Hatayspor'a karşı aldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ilk deplasman galibiyetini Atakaş Hatayspor'a karşı elde etti.

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Sarı-kırmızılı ekip, ligin 10. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Hatay temsilcisini 2-1 mağlup etti.

Kayserispor, Hatayspor maçı öncesi bu sezon deplasmanda çıktığı 4 maçta da galibiyet yüzü görememişti.

İstanbulspor ve Bitexen Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Kayseri temsilcisi, MKE Ankaragücü'ne 3-0, Beşiktaş'a ise 2-1'lik skorlarla yenilmişti.

Geçtiğimiz hafta evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen ve bu moralle Hatayspor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kayserispor ayrıca bu sezon ilk kez 2 maç üst üste 3 puan aldı.

Ligde 10 haftalık periyotta 2 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan topladı.

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