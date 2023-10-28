Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısına çıkacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.Abone ol
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Bordo-mavili takımda Hüseyin Türkmen, Orsic, Bakasetas ve Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.