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Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısına çıkacak

Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısına çıkacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Bordo-mavili takımda Hüseyin Türkmen, Orsic, Bakasetas ve Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

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