Avcılar'da 3 yaşındaki kız çocuğu aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Avcılar'da sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Leylanur Doğan servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yakınlarının saldırdığı servis şoförü kalp krizi geçirdi.Abone ol
Yeşilkent Mahallesi 105. Sokakta meydana gelen kazada, Cevdet Uçkun'un kullandığı servis aracı sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Leylanur Doğan'a çarptı. Bir süre minibüsün altında sürüklenen Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.
Küçük çocuğun yakınları şoföre saldırdı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından küçük çocuğun yakınları servis şoförüne saldırdı. Kalp krizi geçiren Uçkun hastaneye kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden Doğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.