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Ceza Aydın'da unutulmaz bir konser verdi

Ceza Aydın'da unutulmaz bir konser verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Aydınfest Ceza konseriyle sone erdi.

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On binlerce Aydınlı hep bir ağızdan sevilen sanatçıların şarkılarını söyledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tek yürek olarak Cumhuriyetin yeni yüzyılını kutlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Üç gün boyunca yaklaşık 180 bin Aydınlıyı bir araya getiren Aydınfest, muhteşem konserlerle sona erdi. Festivalin son gününde Metin Erkoç, Sena Şener ve Ceza sahneye çıktı. Binlerce seyirci Aydın'ın sevilen sanatçılarından Metin Erkoç'a ve Sena Şener'e eşlik ederken gece Ceza'nın muhteşem konseriyle son buldu.

Her yaştan Cumhuriyet aşığıyla Cumhuriyeti ilelebet yaşatacaklarını söyleyen Çerçioğlu, "Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duygularımı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

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