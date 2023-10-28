İsrail-Filistin çatışması: Deprem kahini Frank Hoogerbeets de tarafını seçti

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam ederken özellikle yaptığı deprem tahminleriyle adından söz ettiren ve Türk halkının da yakından tanıdığı Frank Hoogerbeets sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni gece gündüz bombalıyor. Özellikle Avrupa ülkeleri olan biteni izlemekle yetinirken deprem tahminleriyle adından söz ettiren Frank Hoogerbeets'dan süreçle ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi.

1947 yılına ait Filistin haritasını paylaşan Hoogerbeets, "Bugün Gazze'nin büyük miktarda bombalandığını ve İsrail'in karadan işgal ettiğini duyuyoruz. Filistin halkının elektriği, suyu ve interneti yok. Tamamen kesildi. Bu, 1947'de haritada yer almayan bir 'ülkenin' işlediği devasa boyutlarda bir savaş suçudur" ifadelerine yer verdi.

İşte sosyal medyadan yaptığı o paylaşım: