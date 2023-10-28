BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  GÜNCEL

İsrail-Filistin çatışması: Deprem kahini Frank Hoogerbeets de tarafını seçti

İsrail-Filistin çatışması: Deprem kahini Frank Hoogerbeets de tarafını seçti

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam ederken özellikle yaptığı deprem tahminleriyle adından söz ettiren ve Türk halkının da yakından tanıdığı Frank Hoogerbeets sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Abone ol

İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni gece gündüz bombalıyor. Özellikle Avrupa ülkeleri olan biteni izlemekle yetinirken deprem tahminleriyle adından söz ettiren Frank Hoogerbeets'dan süreçle ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi.

1947 yılına ait Filistin haritasını paylaşan Hoogerbeets, "Bugün Gazze'nin büyük miktarda bombalandığını ve İsrail'in karadan işgal ettiğini duyuyoruz. Filistin halkının elektriği, suyu ve interneti yok. Tamamen kesildi. Bu, 1947'de haritada yer almayan bir 'ülkenin' işlediği devasa boyutlarda bir savaş suçudur" ifadelerine yer verdi.

İşte sosyal medyadan yaptığı o paylaşım:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı Telefona herhangi bir şeye bakarsan...
Foto Galeri Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı Telefona herhangi bir şeye bakarsan... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türk Kızılay: Gazze'deki yerel ekibimizden saatlerdir haber alamıyoruz
Türk Kızılay: Gazze'deki yerel ekibimizden saatlerdir haber alamıyoruz
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı
Amerikalı Yahudiler, Gazze için tren garını işgal etti
Amerikalı Yahudiler, Gazze için tren garını işgal etti
Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkesini seven, Bakan Ali Yerlikaya'ya destek versin
Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkesini seven, Bakan Ali Yerlikaya'ya destek versin
Ölen genç kızın okul çantasından çıkan not yürekleri dağladı
Ölen genç kızın okul çantasından çıkan not yürekleri dağladı
Dilan Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu
Dilan Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu
İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'ı hedef alıyor!
İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'ı hedef alıyor!
Hamas lideri Ali Baraka: Düşman pusuya düştü, ağır kayıpları var
Hamas lideri Ali Baraka: Düşman pusuya düştü, ağır kayıpları var
BM Genel Kurulu'nun Gazze için ateşkes çağrısını reddeden 14 ülke
BM Genel Kurulu'nun Gazze için ateşkes çağrısını reddeden 14 ülke
Kendinizi korumak elinizde! İnmeden korunmanın 7 yolu!
Kendinizi korumak elinizde! İnmeden korunmanın 7 yolu!
Ali Yerlikaya duyurdu: 'Mercek' operasyonlarında 1858 kişi gözaltına alındı
Ali Yerlikaya duyurdu: 'Mercek' operasyonlarında 1858 kişi gözaltına alındı
İsrail Dışişleri Bakanı, 120 ülkenin insani ateşkes talebi için 'alçakça çağrı' dedi
İsrail Dışişleri Bakanı, 120 ülkenin insani ateşkes talebi için 'alçakça çağrı' dedi