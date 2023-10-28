Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı Telefona herhangi bir şeye bakarsan...
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde müşteri gibi aracına binen kişi tarafından tabancayla 10 el ateş edilerek öldürülen taksici cinayetinin güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. ‘Telefona herhangi bir şeye bakarsan sıkacağım kafana’ şeklinde tehdit edilen taksicinin, tabancayı almak için hamle yaptığı sırada kurşunların hedefi olduğu anlar görüntüde yer alıyor.
Olay, 14 Ekim günü 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi 41 T 6018 plakalı taksiye binen ve tabancasını çıkartan Mustafa G. (43) ile sürücü Murat Karaca (45) arasında tartışma çıktı. Mustafa G., tabanca ile Murat Karaca’yı tehdit etti.
Murat Karaca’nın tabancayı almak için hamle yaptığı sırada Mustafa G., defalarca ateş etti. Yokuş aşağıya kayan taksi, pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Mustafa G., İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Taksici cinayetinin görüntüleri için tıklayın
"Adama karısının yanında niye tokat atıyorsun"
Cinayetten dakikalar önce, ikili arasındaki diyalog araç içi kamerasına yansıdı. Taksiye binen Mustafa G.'nin, 'Cemale niye yanlış yaptın' dediği ve tabancasını çıkardığı, şaşıran Murat Karaca'nın 'Cemal benim kardeşim, ben mi tokat attım' şeklinde cevap verdiği görüldü. Mustafa G.'nin,'Gidelim yanına bakalım kardeşin mi ?, adam kardeşine tokat atar mı ?' ithamı üzerine Murat Karaca'nın taksiyi durdurduğu kaydedildi.
Mustafa G.'nin, 'Devam et kafana sıktırma, yürümezsen kafana sıkacağım 3 dakikan var. Benim için fark etmez orası burası' ısrarı üzerine taksiyi hareket ettiren Murat Karaca, 'Ben Niyazi amcanın ekmeğini yemiş adamım' ifadelerini kullandı.