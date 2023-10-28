Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı Telefona herhangi bir şeye bakarsan...

Olay, 14 Ekim günü 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi 41 T 6018 plakalı taksiye binen ve tabancasını çıkartan Mustafa G. (43) ile sürücü Murat Karaca (45) arasında tartışma çıktı. Mustafa G., tabanca ile Murat Karaca’yı tehdit etti.