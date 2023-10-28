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Dilan Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dilan Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddialar sonrası inceleme altına alınan Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu.

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Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündem olan ve iddialar üzerine MASAK tarafından haklarında inceleme başlatılan Dilan ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması kararı çıkmış ve yapılan aramalarda birçok materyale el konulmuştu.

Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği, 22 milyon 372 bin liraya el konulmasına karar verdi.

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